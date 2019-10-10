Восстание против вымирания: протест экоактивистов в Лондоне

В странах Запада началась глобальная акция экоактивистов, объединенных брендом XR (Extinction Rebellion - "Восстание против вымирания").

Фанаты Греты Тунберг уже потрясли этой весной Лондон, периодически перекрывая движение в центре города и создавая головную боль рядовым жителям. Теперь же подобные методы борьбы за экологию собираются опробовать в различных столицах Европы, в США и даже в Австралии.

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Эпицентром акций протестов по-прежнему останется Лондон, где экоактивисты размялись несколькими перфомансами на прошлой неделе. Правда, далеко не все прошло гладко. Они попытались облить фальшивой кровью здание Казначейства Ее Величества в Уайтхолле, однако попытка хулиганства не увенчалась успехом. Против акта вандализма выступил шланг, вырвавшийся из рук активистов, который их же и облил. The Daily Telegraph назвала это "знаком Бога, предупредившего демонстрантов о том, что они должны прекратить свои сумасшедшие атаки".