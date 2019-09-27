Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео

16-летняя экоактивистка так эмоционально выступила на саммите ООН по климату, что теперь о ней публикуют посты президенты и даже обещают прекратить добычу угля к 2050 году - смотрите наше видео!

Имя шведской школьницы Греты Тунберг не сходит с первых полос ведущих мировых изданий.

16-летняя экоактивистка так эмоционально выступила на саммите ООН по климату, что теперь о ней публикуют посты президенты и даже обещают прекратить добычу угля к 2050 году.

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До Нью-Йорка Грета добиралась на специальной яхте с нулевым уровнем выбросов. На самолетах ни она, ни ее родители не летают. Уверяют, что по приницпиальным соображениям, но у большинства пользователей соцсетей на этот счет есть большие сомнения.

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Есть версия, что Грета Тунберг - пиар-проект, созданный для глобальных целей.

Кто может стоять за обычной школьницей - смотри в нашем видео.