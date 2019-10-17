Знаменитости, которые больше всех заработали на рекламе в Instagram

Кто из знаменитостей больше всех заработал на рекламных постах в своем Instagram - смотрите в нашей фотоленте!

Криштиану Роналду возглавил рейтинг знаменитостей, которые зарабатывают на рекламных постах в Instagram, сообщает итальянское спортивное издание.

Напомним, что на его страничку подписано 186 миллионов пользователей — это рекорд социальной сети.

Роналду получил от рекламных постов в своем аккаунте 44,1 миллиона евро. За прошлый год он выложил 49 спонсорских постов по средней цене около 900 000 евро.

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На втором месте оказался нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, который смог заработать 21,2 миллиона евро за тридцать шесть постов по 590 000 евро каждый.

Третью строчку заняла американская супермодель Кендалл Дженнер. Ее доход от рекламы в Instagram со 117 миллионами подписчиков составил 14,4 миллиона евро.

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Четвертым оказался еще один футболист — Дэвид Бекхэм с 58,7 млн подписчиков и 10 миллионами евро.

А вот бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар заработал за 2018 год чуть более 6 миллионов евро.