Миллион за пост: самые высокооплачиваемые звезды Instagram

Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой Instagram по версии Hopper HQ.
Согласно данным, за один рекламный пост в своем Instagram бизнес-вумен берет 1,2 миллиона долларов.
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На втором месте оказалась певица Ариана Гранде с 996 тысячами долларов за пост, а на третьем - футболист Криштиану Роналду и 975 тысяч долларов.
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