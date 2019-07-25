Миллион за пост: самые высокооплачиваемые звезды Instagram

Кайли Дженнер, Джастин Бибер, Селена Гомес, Криштиану Роналду и другие знаменитости, которые берут за рекламный пост в своем Instagram около миллиона долларов.

Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой Instagram по версии Hopper HQ.

Согласно данным, за один рекламный пост в своем Instagram бизнес-вумен берет 1,2 миллиона долларов.

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На втором месте оказалась певица Ариана Гранде с 996 тысячами долларов за пост, а на третьем - футболист Криштиану Роналду и 975 тысяч долларов.

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