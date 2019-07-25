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Миллион за пост: самые высокооплачиваемые звезды Instagram

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Instagram
Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой Instagram. За один рекламный пост в своем Instagram бизнес-вумен берет 1,2 миллиона долларов. У 21-летней девушки более 140 миллионов подписчиков, она регулярно постит фотографии, на которых рекламирует свой собственный бренд Kylie Skin, а также снимки своей дочери, семьи и селфи.

Кайли Дженнер, Джастин Бибер, Селена Гомес, Криштиану Роналду и другие знаменитости, которые берут за рекламный пост в своем Instagram около миллиона долларов.

Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой Instagram по версии Hopper HQ.

Согласно данным, за один рекламный пост в своем Instagram бизнес-вумен берет 1,2 миллиона долларов.

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На втором месте оказалась певица Ариана Гранде с 996 тысячами долларов за пост, а на третьем - футболист Криштиану Роналду и 975 тысяч долларов.

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Смотрите полный список звезд, который зарабатывают огромные деньги за одну фотографию в нашей фотоленте!

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Миллион за пост: самые высокооплачиваемые звезды Instagram
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