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Самые богатые женщины России по версии Forbes

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  • Российская предпринимательница Елена Батурина
  • Татьяна Бакальчук
  • Елена Рыболовлева
  • Ольга Белявцева
  • Российская теннисистка Мария Шарапова
© Sputnik / Сергей Гунеев
Российская предпринимательница Елена Батурина зарабатала $1200 000 000 от инвестиций, продажи Интеко, недвижимости, а также сыродельного бизнеса в Англии.
Sputnik Узбекистан

Во главе рейтинге за 2019 год бессменные его лидеры - долларовые миллиардеры Елена Батурина и Татьяна Бакальчук. Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes представил очередной список самых богатых женщин России.

Во главе рейтинге за 2019 год бессменные его лидеры - долларовые миллиардеры Елена Батурина и Татьяна Бакальчук.

В список вновь вошла Мария Шарапова, которой после дисквалификации удалось вернуть часть рекламных доходов. 

Основную часть списка составляют женщины, занимающиеся частными инвестициями, владеющие акциями компаний своих мужей. Оценка состояния участниц рейтинга проводилась по стоимости принадлежащих им активов. Это акции компаний, недвижимость и т. д.  

Теги:
фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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