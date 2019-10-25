Самые богатые женщины России по версии Forbes

Во главе рейтинге за 2019 год бессменные его лидеры - долларовые миллиардеры Елена Батурина и Татьяна Бакальчук. Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes представил очередной список самых богатых женщин России.

Во главе рейтинге за 2019 год бессменные его лидеры - долларовые миллиардеры Елена Батурина и Татьяна Бакальчук.

В список вновь вошла Мария Шарапова, которой после дисквалификации удалось вернуть часть рекламных доходов.

Основную часть списка составляют женщины, занимающиеся частными инвестициями, владеющие акциями компаний своих мужей. Оценка состояния участниц рейтинга проводилась по стоимости принадлежащих им активов. Это акции компаний, недвижимость и т. д.