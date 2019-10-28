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Девять самых дорогих люксовых брендов в мире

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  • Модель во время показа Prada в Милане
© AFP 2018 / Arturo Holmes / Getty Images
Стоимость бренда Louis Vuitton - $32,223 млрд. По сравнению с прошлым годом она выросла на 14%.
Sputnik Узбекистан

Девять люксовых компаний, стоимость брендов которых достигает 117,784 миллиарда долларов, - в нашей фотоленте.

Консалтинговая компания Interbrand опубликовала список самых дорогих мировых брендов 2019  года.

Согласно исследованию, уже второй год подряд самыми быстрорастущими секторами являются сектор товаров люкс и розничная торговля с ростом в 11%.

Для оценки стоимость бренда эксперты Interbrand проанализировали финансовые показатели бренда, а также его роль в принятии решения о покупке, конкурентную силу марки среди других аналогичного сектора.

В результате эксперты назвали девять люксовых компаний, стоимость брендов которых достигает $117,784 млрд.

Теги:
фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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