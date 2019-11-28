19:36 28 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Фото

Праздник на 33 языках мира: новогодняя елка Sputnik в ГУМе

Получить короткую ссылку
4 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Kirill Kalinnikov
В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и установка цифровой елки стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1289/80/12898002.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191128/12898747.html

В ГУМе на Красной площади выросла цифровая елка Международного информационного агентства и радио Sputnik с новогодними новостями со всего мира.

Что принято подавать на новогодний стол во Франции и Италии? Какая самая посещаемая резиденция Деда Мороза в странах СНГ? Кто главный персонаж Нового года в Камбодже? Когда Деда Мороза начали приглашать в дом в СССР? Где придумали ёлочные шары?

Узбекистанцы - в числе лидеров по звонкам из Москвы в новогоднюю ночь >>

Ответы на эти и многие другие интересные вопросы, а также последние новости с разных концов света посетители ГУМа узнают из бегущей строки, которой будто гирляндой украшена елка.

Как выглядит интерактивное сказочное дерево, которое расскажет о новостях со всего света, — смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
Красная площадь, Москва, Россия, Новый год, елка



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Праздник на 33 языках мира: новогодняя елка Sputnik в ГУМе
Полет с “кортежем”: японские южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС
Японские и южнокорейские истребители сопроводили российские Ту-95МС – видео
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться