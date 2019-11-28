Праздник на 33 языках мира: новогодняя елка Sputnik в ГУМе

Что принято подавать на новогодний стол во Франции и Италии? Какая самая посещаемая резиденция Деда Мороза в странах СНГ? Кто главный персонаж Нового года в Камбодже? Когда Деда Мороза начали приглашать в дом в СССР? Где придумали ёлочные шары?
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Ответы на эти и многие другие интересные вопросы, а также последние новости с разных концов света посетители ГУМа узнают из бегущей строки, которой будто гирляндой украшена елка.
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