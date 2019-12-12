Неслабый пол: самые молодые женщины-политики – фото

Политика уже не является преимущественно мужской сферой, в ней много представительниц прекрасного пола — умных, сильных духом, талантливых и целеустремленных. Имена некоторых из них еще не известны широкой аудитории, однако, вполне вероятно, все впереди.

На днях премьер-министром Финляндии была избрана 34-летняя Санна Марин. Она стала самым молодым в мире главой правительства и третьей женщиной — премьер-министром из 75 своих предшественников.

В одном ряду с Санной Марин — президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая, напомним, стала одной из звезд прошедшего в России в 2017 году чемпионата мира по футболу, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Словакии Зузана Чапутова, глава правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир и многие другие.

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых молодых действующих женщин-политиков, которые управляют целыми государствами не хуже любого мужчины.