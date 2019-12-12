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Неслабый пол: самые молодые женщины-политики – фото

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  • Санна Мирелла Марин - финский политик. Действующий премьер-министр Финляндии с 10 декабря 2019 года. Санна Мирелла является самым молодой действующий премьер-министр в мире и самый молодой премьер-министр в истории Финляндии
  • Катрин Якобсдоуттир - исландская политическая деятельница левого толка, журналистка и преподавательница. Катрин стала премьер-министром Исландии 30 ноября 2017 года
  • Ана Брнабич - сербский политик, премьер-министр Сербии с 29 июня 2017 года. Ранее была министром государственного и локального самоуправления в правительстве Александра Вучича
  • Колинда Грабар-Китарович была хорватским государственным и политическим деятелем, а с 19 февраля 2015 года вступила в должность президента Хорватии
  • Метте Фредериксен - датский политик, премьер-министр Дании с 27 июня 2019 года. Депутат фолькетинга от округа Копенгаген с 2001-го. Министр занятости с 2011 по 2014 годы, министр юстиции с 2014 по 2015 годы в правительстве Хелле Торнинг-Шмитт
  • Софи Вильмес - бельгийский государственный и политический деятель, представитель французского сообщества, член партии Реформаторское движение. Софи Вильмес стала премьер-министром Бельгии с 27 октября 2019 года
  • Керсти Каальюлайд - эстонский экономист и политик. Вступила в должность президента Эстонии с 10 октября 2016 года
  • Маайя Григоорьевна Саанду - молдавский политический и государственный деятель. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 года. Премьер-министр Республики Молдова с 8 июня по 12 ноября 2019
  • Жанин Аньес Чавес - боливийский политик и юрист. Сенатор, представляющий департамент Бени. Стала исполняющим обязанности президента Боливии после отставки президента Эво Моралеса
  • Зуузана Чаапутова - словацкий государственный деятель, действующий президент Словацкой Республики и верховный главнокомандующий Вооруженными силами Словакии с 15 июня 2019 года
  • Джасинда Кейт Лорелл А́рдерн - новозеландский политик, возглавляющая Лейбористскую партию. Является премьер-министром Новой Зеландии с 26 октября 2017 года. Она была впервые избрана в парламент по партийному списку на всеобщих выборах 2008 года и представляет округ Маунт-Альберт с 8 марта 2017 года
© REUTERS / Vesa Moilanen / Lehtikuva
Санна Мирелла Марин — самый молодой действующий премьер-министр в мире и самый молодой премьер-министр в истории Финляндии.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191212/12998904.html

Политика уже не является преимущественно мужской сферой, в ней много представительниц прекрасного пола — умных, сильных духом, талантливых и целеустремленных. Имена некоторых из них еще не известны широкой аудитории, однако, вполне вероятно, все впереди.

На днях премьер-министром Финляндии была избрана 34-летняя Санна Марин. Она стала самым молодым в мире главой правительства и третьей женщиной — премьер-министром из 75 своих предшественников.

© Sputnik / Victor Tolochko
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В одном ряду с Санной Марин — президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая, напомним, стала одной из звезд прошедшего в России в 2017 году чемпионата мира по футболу, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Словакии Зузана Чапутова, глава правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир и многие другие.

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых молодых действующих женщин-политиков, которые управляют целыми государствами не хуже любого мужчины.




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