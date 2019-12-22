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Выбирая будущее: как узбекистанцы голосовали за новый парламент

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (104)
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  • ЦИК объявила количество избирателей, проголосовавших на выборах
  • Подсчет голосов на парламентских выборах в Узбекистане
© Sputnik /
Участок на выборах в Узбекистане
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1308/10/13081088.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191222/13083324/Vybiraya-buduschee-kak-uzbekistantsy-golosovali-za-novyy-parlament.html

В Узбекистане 22 декабря прошли выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. За пределами страны граждане могли проголосовать на участках при дипмиссиях. Как проходило волеизъявление, смотрите в нашей фотоленте.

Прошедшие выборы стали для республики беспрецедентными как по масштабу, так и по организации. Впервые голосование проводилось по новому избирательному кодексу, принятому летом 2019 года.

Для мониторинга предвыборной кампании и самого избирательного процесса в страну прибыли более 800 наблюдателей из 41 государства, а также от девяти международных организаций, включая СНГ, ШОС, ОИС, ОБСЕ и другие.

Граждане республики традиционно показали довольно высокую сознательность - по итогам дня голосования на участки пришли свыше 70% избирателей.

Парламентские выборы в Узбекистане
Sputnik
Как на праздник: что происходило на избирательных участках в Узбекистане
При этом, как отмечают международные наблюдатели, в стране это важное политическое событие проходит с праздничным настроением. Во многом такой тон задал президент Узбекистана, проголосовавший на участке №162 в Мирзо-Улугбекском районе вместе со своей семьей - супругой и двумя дочерьми. Глава государства улыбался и охотно общался с представителями избирательной комиссии и с гражданами, пришедшими в этот день на выборы.

Рядом со многими участками играла музыка и несмотря на снежную погоду царило хорошее настроение.

Отдельного внимания заслуживает работа пресс-центра ЦИК, который информировал и журналистов, и граждан страны о ходе голосования, не только предоставляя оперативную сводку по явке избирателей, но и открыто сообщая о получаемых сведениях о нарушениях. Все жалобы были рассмотрены и проверены, но подтверждений нарушения законодательства не выявлено.

Голосовали узбекистанцы и вдали от Родины. Так в РФ были созданы восемь участков, в том числе два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Как проходило голосование в стране и за ее пределами, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (104)
Теги:
ЦИК Узбекистана, парламентские выборы, Узбекистан



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