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Путешествие в сказку: шоу "Настоящий Щелкунчик" в Ташкенте — фото

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  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Музыкальный спектакль на льду "Настоящий Щелкунчик" в постановке Никиты Михайлова представлен на суд узбекской публике 7 и 8 января. Это уже 19-е представление для участников шоу.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200107/13171928/Puteshestvie-v-rozhdestvenskuyu-skazku-shou-Nastoyaschiy-Schelkunchik-v-Tashkente.html

Седьмого января на льду Humo Arena впервые в Ташкенте было представлено музыкальное шоу на льду "Настоящий Щелкунчик".

Сюжет знакомой всем с детства сказки Эрнста Гофмана получил новое звучание благодаря создателям спектакля — основоположникам жанра "Ледовый мюзикл" в России.

Исполнитель роли Щелкунчика в ледовом шоу Даниил Паркман
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Паркман: участие в ледовом шоу — неоценимый опыт для любого спортсмена
Мультимедийная сценография, яркие костюмы и завораживающая музыка порадовали и детей, и самых искушенных взрослых.

Среди участников ледового шоу — Даниил Паркман — ученик Алексея Мишина и Тамары Москвиной, Виктория Яценко — ученица Нины Мозер и Тамары Москвиной. Также на лед выходят Полина Галкина и Арсения Демидас — ученицы Александра Жулина, Никита Рахманин — ученик Нины Мозер, Екатерина Митрофанова — ученица Этери Тутберидзе и многие другие.

Кадры из спектакля смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Мюзикл, фигурист, лед, Ташкент



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