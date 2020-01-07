Путешествие в сказку: шоу "Настоящий Щелкунчик" в Ташкенте — фото

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1317/16/13171617.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200107/13171928/Puteshestvie-v-rozhdestvenskuyu-skazku-shou-Nastoyaschiy-Schelkunchik-v-Tashkente.html
Седьмого января на льду Humo Arena впервые в Ташкенте было представлено музыкальное шоу на льду "Настоящий Щелкунчик".
Сюжет знакомой всем с детства сказки Эрнста Гофмана получил новое звучание благодаря создателям спектакля — основоположникам жанра "Ледовый мюзикл" в России.
©
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мультимедийная сценография, яркие костюмы и завораживающая музыка порадовали и детей, и самых искушенных взрослых.
Среди участников ледового шоу — Даниил Паркман — ученик Алексея Мишина и Тамары Москвиной, Виктория Яценко — ученица Нины Мозер и Тамары Москвиной. Также на лед выходят Полина Галкина и Арсения Демидас — ученицы Александра Жулина, Никита Рахманин — ученик Нины Мозер, Екатерина Митрофанова — ученица Этери Тутберидзе и многие другие.
Кадры из спектакля смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.