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Огненный ад на земле: природная катастрофа в Австралии — душераздирающие фото

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© AP Photo / Mick Tsikas / AAP Images
Пожарные возле австралийского города Билпин.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1318/80/13188068.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200112/13189085.html

В Австралии в результате природных пожаров, вспыхнувших в конце прошлого года, выгорели уже миллионы гектаров земли. Погибли более 20 человек и свыше миллиарда животных.

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить огонь с воздуха стало невозможно.

В Австралии покзали, как выглядит пожар изнутри
YouTube / ViralHog
Спасатели в Австралии сняли видео из эпицентра лесного пожара
Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

Многие знаменитости жертвуют огромные суммы на борьбу с пожарами. В частности, актер Леонардо Ди Каприо выделил три миллиона долларов, актриса Николь Кидман и певица Pink — один миллион долларов на двоих, певица Кайли Миноуг перечислила спасателям 500 тысяч долларов.

К сбору денег также присоединился актер Хью Джекман. Он опубликовал в своем Instagram пост с призывом помочь в борьбе со стихией.

Теги:
фото, фотолента, тушение пожара, пожар, смерть, гибель, Животные, Австралия



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