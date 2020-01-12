Огненный ад на земле: природная катастрофа в Австралии — душераздирающие фото

В Австралии в результате природных пожаров, вспыхнувших в конце прошлого года, выгорели уже миллионы гектаров земли. Погибли более 20 человек и свыше миллиарда животных.

Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить огонь с воздуха стало невозможно.

Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

Многие знаменитости жертвуют огромные суммы на борьбу с пожарами. В частности, актер Леонардо Ди Каприо выделил три миллиона долларов, актриса Николь Кидман и певица Pink — один миллион долларов на двоих, певица Кайли Миноуг перечислила спасателям 500 тысяч долларов.

К сбору денег также присоединился актер Хью Джекман. Он опубликовал в своем Instagram пост с призывом помочь в борьбе со стихией.