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Квадроциклы, мотоциклы и танки: выставка техники защитников Родины в Ташкенте

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  • Мотоцикл Национальной гвардии
  • Ребенок на квадрацикле
  • Жители Ташкента фотографируют танк
  • Ребенок смотрит в прицел артилерейской пушки
  • Техника для разминирования
  • Мигалка полицеского квадроцикла
  • Жители Ташкента фотографируют танк
  • Артилерейская пушка
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Артиллерийская пушка на выставке военной техники в Ташкенте.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200112/13200538/Pushka-i-dazhe-tank-chto-mozhno-uvidet-na-vystavke-voennoy-tekhniki-v-Tashkente.html

На площади Дружбы народов в Ташкенте проходит выставка военной техники, приуроченная к Дню защитников Родины. Фотокорреспондент Sputnik Узбекистан посетил ее и сделал несколько интересных кадров.

В Узбекистане стартовали праздничные мероприятия в преддверии Дня защитников Родины — одного из самых главных государственных праздников. Программа мероприятий в столице республики рассчитана на несколько дней. Главное из них состоится во Дворце "Дружбы народов" 14 января.

А пока все желающие могут осмотреть выставку военной техники, организованную на площади перед дворцом. Там представлены квадроциклы, мотоциклы, автомобили Нацгвардии, артиллерийская пушка и даже танки.

День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.

Теги:
фотолента, Узбекистан, Ташкент, военная техника



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