Квадроциклы, мотоциклы и танки: выставка техники защитников Родины в Ташкенте

На площади Дружбы народов в Ташкенте проходит выставка военной техники, приуроченная к Дню защитников Родины. Фотокорреспондент Sputnik Узбекистан посетил ее и сделал несколько интересных кадров.

В Узбекистане стартовали праздничные мероприятия в преддверии Дня защитников Родины — одного из самых главных государственных праздников. Программа мероприятий в столице республики рассчитана на несколько дней. Главное из них состоится во Дворце "Дружбы народов" 14 января.

А пока все желающие могут осмотреть выставку военной техники, организованную на площади перед дворцом. Там представлены квадроциклы, мотоциклы, автомобили Нацгвардии, артиллерийская пушка и даже танки.

День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.