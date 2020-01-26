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Мощнейшее землетрясение в Турции - кадры последствия ЧП

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© Sputnik / Sertac Kayar
Землетрясение в Турции было зафиксировано 24 января.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1330/41/13304136.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200126/13304648.html

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в Турции в пятницу вечером. Глубина залегания эпицентра составила семь километров.

Эпицентр землетрясения находился в восточной провинции Элязыг в районе города Сивридже.

Подземные толчки ощущались не только в турецких провинциях, но и на территории Израиля, Ирака и Сирии.

Elazığ'daki 6,8'lik deprem kamerada: Kelime-i Şehadet getirdi
CNN TÜRK
Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео

По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 31 человека, число раненых превысило 1,5 тысячи. Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи, как минимум 30 человек остаются под завалами.

Разрушено множество строений, экономике провинций нанесен значительный ущерб.

Последствия мощного стихийного бедствия - в фотоленте.




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Мощнейшее землетрясение в Турции - кадры последствия ЧП
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