Мощнейшее землетрясение в Турции - кадры последствия ЧП

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в Турции в пятницу вечером. Глубина залегания эпицентра составила семь километров.

Эпицентр землетрясения находился в восточной провинции Элязыг в районе города Сивридже.

Подземные толчки ощущались не только в турецких провинциях, но и на территории Израиля, Ирака и Сирии.

По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 31 человека, число раненых превысило 1,5 тысячи. Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи, как минимум 30 человек остаются под завалами.

Разрушено множество строений, экономике провинций нанесен значительный ущерб.

Последствия мощного стихийного бедствия - в фотоленте.