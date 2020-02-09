17:37 09 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Фото

В ловушке на круизном лайнере: как живут пассажиры Diamond Princess

Получить короткую ссылку
10001
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Пассажирка в медицинской маске на борту круизного лайнера Diamond Princes, помещенного в карантин у японского порта Йокогама.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1341/82/13418209.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200209/13419022.html

Круизный лайнер Diamond Princess из-за нового коронавируса уже почти неделю стоит на карантине у берегов Японии. На его борту около 3700 пассажиров и членов экипажа.

Круизное судно отправилось в плавание 20 января и вернулось обратно в Йокогаму 3 февраля. Однако пассажирам запретили сойти на берег, после того как у одного пассажира нашли коронавирус.

Предполагается, что источником инфекции стал пожилой гражданин Китая, который находился на борту судна с 20 по 25 января и сошел на берег в Гонконге.

Медицинские работники в защитных костюмах поднимают изолированного пациента из машины скорой помощи
© REUTERS / STRINGER
Стал известен уровень смертности от коронавируса

На борту лайнера объявили 14-дневный карантин. К 6 февраля на судне было выявлено 20 заболевших.

Всего на борту 2666 пассажиров, в том числе 24 россиянина, и около тысячи членов экипажа.

Все заболевшие были отправлены в больницу в префектуре Канагава.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией превышает 37 тысяч человек, 6,1 тысячи из них находятся в тяжелом состоянии. Число скончавшихся - 811, выздоровевших - 2649 человек.

Теги:
Круиз, Япония, коронавирус



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
С шариками и флагами: как Муроджона Ахмадалиева встретили в родном Намангане
Лукашенко и Путин сыграли в хоккей. Кто победил и какой счет?
В перерыве между переговорами: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться