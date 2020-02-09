В ловушке на круизном лайнере: как живут пассажиры Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess из-за нового коронавируса уже почти неделю стоит на карантине у берегов Японии. На его борту около 3700 пассажиров и членов экипажа.

Круизное судно отправилось в плавание 20 января и вернулось обратно в Йокогаму 3 февраля. Однако пассажирам запретили сойти на берег, после того как у одного пассажира нашли коронавирус.

Предполагается, что источником инфекции стал пожилой гражданин Китая, который находился на борту судна с 20 по 25 января и сошел на берег в Гонконге.

На борту лайнера объявили 14-дневный карантин. К 6 февраля на судне было выявлено 20 заболевших.

Всего на борту 2666 пассажиров, в том числе 24 россиянина, и около тысячи членов экипажа.

Все заболевшие были отправлены в больницу в префектуре Канагава.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией превышает 37 тысяч человек, 6,1 тысячи из них находятся в тяжелом состоянии. Число скончавшихся - 811, выздоровевших - 2649 человек.