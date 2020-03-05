"Коронавирус — не беда", когда болеет Ташкент: невероятные фанаты "Хумо"

В столице Узбекистана состоялся очередной матч на Кубок Петрова в рамках плей-офф ВХЛ. Ташкентский "Хумо" в драматичном поединке вырвал победу у "Тороса". Зрители тоже не подвели, установив новый рекорд посещаемости.

Матч проходил на ледовой арене "Хумо". На трибунах свою команду поддерживали более 7 тысяч зрителей. По словам главного тренера "крылатых" Евгения Попихина, с такой мощной поддержкой преданных болельщиков проигрывать было просто непозволительно.

Матч в основное время завершился вничью 1:1, а победитель определился лишь после второго овертайма. Решающий гол на счету Максима Казакова.

С полным правом можно сказать, что на площадке за хозяев играл седьмой игрок - многотысячный и многоголосый зал Humo.

На матч приходили целыми семьями с маленькими детьми, которые раскрыв рот следили за ледовыми баталиями, вскакивая с места во время опасных моментов и радуясь победе наравне со взрослыми.

Украшением вечера были и прекрасные девушки, следившие за поединком с невероятным напряжением и не скрывавшие эмоций от забитых шайб.

Самые яркие моменты спортивного вечера и наиболее креативные и колоритные фанаты — в фотоленте Sputnik Узбекистан.