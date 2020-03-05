"Коронавирус — не беда", когда болеет Ташкент: невероятные фанаты "Хумо"

Матч проходил на ледовой арене "Хумо". На трибунах свою команду поддерживали более 7 тысяч зрителей. По словам главного тренера "крылатых" Евгения Попихина, с такой мощной поддержкой преданных болельщиков проигрывать было просто непозволительно.
Матч в основное время завершился вничью 1:1, а победитель определился лишь после второго овертайма. Решающий гол на счету Максима Казакова.
С полным правом можно сказать, что на площадке за хозяев играл седьмой игрок - многотысячный и многоголосый зал Humo.
Украшением вечера были и прекрасные девушки, следившие за поединком с невероятным напряжением и не скрывавшие эмоций от забитых шайб.
Самые яркие моменты спортивного вечера и наиболее креативные и колоритные фанаты — в фотоленте Sputnik Узбекистан.