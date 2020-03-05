22:33 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Фото

"Коронавирус — не беда", когда болеет Ташкент: невероятные фанаты "Хумо"

Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (19)
121 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Клуб "Хумо" играет первый сезон в ВХЛ, но у команды уже прекрасная поддержка, яркая атрибутика и замечательные преданные поклонницы.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200305/13607418/Koronavirus--ne-beda-kogda-boleet-Tashkent-neveroyatnye-fanaty-Khumo.html

В столице Узбекистана состоялся очередной матч на Кубок Петрова в рамках плей-офф ВХЛ. Ташкентский "Хумо" в драматичном поединке вырвал победу у "Тороса". Зрители тоже не подвели, установив новый рекорд посещаемости.

Матч проходил на ледовой арене "Хумо". На трибунах свою команду поддерживали более 7 тысяч зрителей. По словам главного тренера "крылатых" Евгения Попихина, с такой мощной поддержкой преданных болельщиков проигрывать было просто непозволительно.

Матч в основное время завершился вничью 1:1, а победитель определился лишь после второго овертайма. Решающий гол на счету Максима Казакова.

С полным правом можно сказать, что на площадке за хозяев играл седьмой игрок - многотысячный и многоголосый зал Humo.

Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Оглушили и охрипли: "Хумо" довел трибуны в Ташкенте до истерики — видео
На матч приходили целыми семьями с маленькими детьми, которые раскрыв рот следили за ледовыми баталиями, вскакивая с места во время опасных моментов и радуясь победе наравне со взрослыми.

Украшением вечера были и прекрасные девушки, следившие за поединком с невероятным напряжением и не скрывавшие эмоций от забитых шайб.

Самые яркие моменты спортивного вечера и наиболее креативные и колоритные фанаты — в фотоленте Sputnik Узбекистан. 

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (19)



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone
Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
Оглушили и охрипли: "Хумо" довел трибуны в Ташкенте до истерики — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться