21:06 10 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Фото

Царство льда и снега: Антарктика глазами российских моряков — фотолента

Получить короткую ссылку
2410
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexey Kudenko
Исследовательское судно совершает кругосветную экспедицию с целью изучения гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах (в том числе в Антарктическом регионе), изучения рельефа дна и гидрологического режима неисследованных специалистами районов моря Беллинсгаузена.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200310/13621626.html

Третьего декабря 2019 года исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" покинуло Кронштадт. Экспедиция продлится больше полугода, до июня 2020-го. Экипаж проведет масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике.

Этот морской поход посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Россияне уже преодолели тысячи морских миль, изучая океанские пространства.

Они обновят навигационную карту INT9172, которая будет использоваться всеми мореплавателями и позволит им безопасно ходить в данном районе.

Судно "Адмирал Владимирский" было построено в 1975 году в польском городе Щецин. Его водоизмещение составляет 9,1 тысячи тонн, дальность плавания — 18 тысяч миль. Экипаж судна — 170 человек.

Смотрите в нашей фотоленте кадры, сделанные отважными российскими моряками — профессионалами своего дела и настоящими мечтателями.

Теги:
Антарктика, фотолента, Путешествие, Антарктида



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Царство льда и снега: Антарктика глазами российских моряков — фотолента
#ПочтаПобеды: ветеран встречи на Эльбе Стивен Мельникофф ждёт ваших писем
Ветеран США о своей мечте попасть на парад Победы в Москве — видео
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться