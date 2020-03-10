Царство льда и снега: Антарктика глазами российских моряков — фотолента

Третьего декабря 2019 года исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" покинуло Кронштадт. Экспедиция продлится больше полугода, до июня 2020-го. Экипаж проведет масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике.

Этот морской поход посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Россияне уже преодолели тысячи морских миль, изучая океанские пространства.

Они обновят навигационную карту INT9172, которая будет использоваться всеми мореплавателями и позволит им безопасно ходить в данном районе.

Судно "Адмирал Владимирский" было построено в 1975 году в польском городе Щецин. Его водоизмещение составляет 9,1 тысячи тонн, дальность плавания — 18 тысяч миль. Экипаж судна — 170 человек.

Смотрите в нашей фотоленте кадры, сделанные отважными российскими моряками — профессионалами своего дела и настоящими мечтателями.