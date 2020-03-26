Торжество природы — дикие животные вышли на опустевшие улицы городов

Вирус COVID-19 заставил людей по всему миру закрыться дома и никуда не выходить. На дорогах почти нет машин, совсем нет пешеходов. Именно в этот момент верх взяла природа! На опустевшие улицы городов стали выходить дикие животные.

Интересную сцену могли наблюдать жители Барселоны, которые совершенно внезапно заметили в городе стадо диких кабанов.

А в каналах Венеции, тем временем, были замечены дельфины и другие морские обитатели. Горожане активно делятся фотографиями и отмечают, на время отсутствия туристов вода действительно стала гораздо чище.

В польском городе Закопане днем на пустую улицу вышло стадо ланей. Животные спокойно разгуливали по дороге, которая еще до недавнего времени была полна автомобилей.

Настоящую облаву на городские улицы устроили обезьяны в Таиланде. Сбиваясь в стаи по несколько десятков и даже сотен особей, они устраивают драки за еду. В таком количестве этих животных местные жители видят впервые. Дело в том, что раньше обезьян постоянно подкармливали туристы. Теперь же им приходится искать себе пищу самостоятельно.

Похожая ситуация наблюдается и в Японии. Там олени из парка Нара буквально заполонили улицы в поисках съестного. Они и раньше бродили среди людей, выпрашивая лакомства. Однако как только туристы исчезли, животные стали ходить не в одиночку, а стадами.

Каких еще животных теперь можно встретить на пустынных улицах мегаполиса - смотрите в фотоленте!