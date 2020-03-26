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Торжество природы — дикие животные вышли на опустевшие улицы городов

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© AFP 2018 / Andres Pina / ATON CHILE
Пума на улице города Сантьягу в Чили, 24 марта 2020 года.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200326/13770117.html

Вирус COVID-19 заставил людей по всему миру закрыться дома и никуда не выходить. На дорогах почти нет машин, совсем нет пешеходов. Именно в этот момент верх взяла природа! На опустевшие улицы городов стали выходить дикие животные.

Интересную сцену могли наблюдать жители Барселоны, которые совершенно внезапно заметили в городе стадо диких кабанов.

А в каналах Венеции, тем временем, были замечены дельфины и другие морские обитатели. Горожане активно делятся фотографиями и отмечают, на время отсутствия туристов вода действительно стала гораздо чище. 

Venezia, l'effetto della quarantena: l'acqua dei canali non è mai stata così limpida
YouTube / Sputnik Italia
Чистые улицы и прозрачная вода: Венеция отдыхает от туристов — видео

В польском городе Закопане днем на пустую улицу вышло стадо ланей. Животные спокойно разгуливали по дороге, которая еще до недавнего времени была полна автомобилей. 

Настоящую облаву на городские улицы устроили обезьяны в Таиланде. Сбиваясь в стаи по несколько десятков и даже сотен особей, они устраивают драки за еду. В таком количестве этих животных местные жители видят впервые. Дело в том, что раньше обезьян постоянно подкармливали туристы. Теперь же им приходится искать себе пищу самостоятельно. 

Похожая ситуация наблюдается и в Японии. Там олени из парка Нара буквально заполонили улицы в поисках съестного. Они и раньше бродили среди людей, выпрашивая лакомства. Однако как только туристы исчезли, животные стали ходить не в одиночку, а стадами.

Каких еще животных теперь можно встретить на пустынных улицах мегаполиса - смотрите в фотоленте!

Теги:
природа, коронавирус



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