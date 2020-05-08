Перезагрузка: Сырдарьинская область после внезапной катастрофы - фотолента

Трагедия на Сардобе перевернула с ног на голову привычный быт сырдарьинцев. Смотрите подробный фоторепортаж!

Ровно неделю продолжается ликвидация последствий ЧП на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, где 1 мая прорвало дамбу.

Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины.

Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок.

Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.

Смотрите подробный фоторепортаж!