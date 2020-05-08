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Перезагрузка: Сырдарьинская область после внезапной катастрофы - фотолента

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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (39)
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  • Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
  • Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
  • Входная арка в одной из махаллей затопленного поселка
  • Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ровно неделю продолжается ликвидация последствий ЧП на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, где 1 мая прорвало дамбу.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200508/14084045/Perezagruzka-Sirdarinskaya-oblast-posle-vnezapnoy-katastrofi-photo.html

Трагедия на Сардобе перевернула с ног на голову привычный быт сырдарьинцев. Смотрите подробный фоторепортаж!

Ровно неделю продолжается ликвидация последствий ЧП на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, где 1 мая прорвало дамбу.

Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины.

Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Жизнь после воды: как выглядит Сардоба после удара стихии — видео

Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок.

Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.

Смотрите подробный фоторепортаж!

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (39)
Теги:
катастрофа, наводнение, Узбекистан, Узбекистан, Сырдарьинская область, Сырдарья, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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