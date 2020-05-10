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Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (263)
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Алмазарском районе столицы открылся Парк Победы. Это — большой мемориальный комплекс, где можно прочувствовать атмосферу того времени.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200510/14098638/Kak-vyglyadit-park-Pobedy-v-Tashkente-posle-otkrytiya--fotoreportazh.html

В столице Узбекистана к 75-летию Великой Победы открылся парк "Галаба". Мемориальный комплекс расположен в Алмазарском районе Ташкента.

Как отметил глава республики Шавкат Мирзиёев, этот парк отражает вклад народа Узбекистана в борьбу с фашизмом. 

"Этот парк отражает вклад нашего народа в Великую Победу, увековечивает героизм наших отцов и дедов в борьбе с фашизмом, является свидетельством нашего огромного уважения к их беспримерному мужеству и отваге", — подчеркнул глава государства.

В парке разместились музей, композиции с окопами, блиндажами и полевыми кухнями, железнодорожный вокзал, библиотеки. Под открытым небом развернута выставка военной техники и вооружения.

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Как выглядит комплекс после торжественного открытия — смотрите в фотоленте!

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (263)
Теги:
парк, Ташкент, День Победы, Великая Отечественная война



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