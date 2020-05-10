Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж

Как отметил глава республики Шавкат Мирзиёев, этот парк отражает вклад народа Узбекистана в борьбу с фашизмом.
"Этот парк отражает вклад нашего народа в Великую Победу, увековечивает героизм наших отцов и дедов в борьбе с фашизмом, является свидетельством нашего огромного уважения к их беспримерному мужеству и отваге", — подчеркнул глава государства.
В парке разместились музей, композиции с окопами, блиндажами и полевыми кухнями, железнодорожный вокзал, библиотеки. Под открытым небом развернута выставка военной техники и вооружения.
Шавкат Мирзиёев посетил Музей славы в Парке Победы >>
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