Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж

В столице Узбекистана к 75-летию Великой Победы открылся парк "Галаба". Мемориальный комплекс расположен в Алмазарском районе Ташкента.

Как отметил глава республики Шавкат Мирзиёев, этот парк отражает вклад народа Узбекистана в борьбу с фашизмом.

"Этот парк отражает вклад нашего народа в Великую Победу, увековечивает героизм наших отцов и дедов в борьбе с фашизмом, является свидетельством нашего огромного уважения к их беспримерному мужеству и отваге", — подчеркнул глава государства.

В парке разместились музей, композиции с окопами, блиндажами и полевыми кухнями, железнодорожный вокзал, библиотеки. Под открытым небом развернута выставка военной техники и вооружения.

Шавкат Мирзиёев посетил Музей славы в Парке Победы >>

Как выглядит комплекс после торжественного открытия — смотрите в фотоленте!