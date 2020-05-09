Глава государства отметил, что экспонаты служат воспеванию подвига нашего народа, внесшего большой вклад в дело Победы во Второй мировой войне, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Легендарная история Второй мировой войны нашла отражение в Музее славы, созданном в Парке Победы. Здесь исторические факты и события представлены с использованием современных технологий, интерактивных методов.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с экспозицией музея, сообщает пресс-служба.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев посетил Музей славы в Парке Победы

Глава государства отметил, что экспонаты служат воспеванию подвига нашего народа, внесшего большой вклад в дело Победы во Второй мировой войне, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев посетил Музей славы в Парке Победы

"Возведение этого музея имеет целью восстановить справедливость. Не было такого места, где события войны - часть нашей истории - были бы представлены в одном месте. Наша задача - увековечить колоссальный вклад нашего народа в Победу во Второй мировой войне и передать об этом поколениям. Даже сотни лет спустя люди должны приходить сюда, узнавать о событиях и последствиях войны, осознавать ценность мира", - подчеркнул Мирзиёев.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев посетил Музей славы в Парке Победы

Музей состоит из шести отделов. Первый повествует о мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражений. Вторая секция представлена под названием "Узбекистан - надежный тыл". В третьем отделении рассказывается о науке, образовании, культуре и здравоохранении нашего края в годы войны.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев посетил Музей славы в Парке Победы

Четвертый раздел имеет название "Воспоминания о войне и Победе, радости и ликовании народа", а следующий посвящен художественной литературе, искусству и печати в годы войны. В шестой части под лозунгом "Подвиг героев живет вечно" представлены 33-томная Книга памяти, изданный по случаю праздника альбом, а также другие экспонаты.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев посетил Музей славы в Парке Победы

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость создания каждым командованием своих отдельных разделов в Музее славы, проведения научных исследований и пополнения их экспозиций.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев посетил Музей славы в Парке Победы

Также он дал рекомендации по формированию высоких моральных качеств, чувства отваги у военнослужащих и курсантов, молодежи путем организации для них экскурсий в музей.