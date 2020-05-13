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Тишина и чистота: весенний Байкал в фотографиях

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© Sputnik / Kirill Shipitcin
Самое глубокое озеро в мире – озеро Байкал – привлекает туристов со всего мира.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200513/14095504/Tishina-i-chistota-vesenniy-Baikal-v-photo.html

Весной солнце светит ярче, дни становятся длиннее, а природа просыпается. Особенно на Байкале - смотрите фотоленту!

Самое глубокое озеро в мире – озеро Байкал – привлекает туристов со всего мира.

Самое популярное время - весна.

Живописная природа, редкие животные и птицы, чистота... Все это можно увидеть, прибыв сюда в теплое время года.

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Весной солнце светит ярче, дни становятся длиннее, природа просыпается. Помимо природы, люди любуется и достопримечательностями.

Поездка на Байкал весной может быть привлекательна для любителей острых ощущений: туры по озеру и суше на снегоходах и квадроциклах не оставят равнодушными любителей красоты и активного отдыха.

Смотрите фотоленту!

Теги:
природа, отдых, Байкал, Байкал, лучшее фото, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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