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Духовность и культура: как выглядит Аллея литераторов в Ташкенте - фотолента

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  • Вид на концертный зал Дружбы Народов с холма где стоит Алишер Навои
  • Мухаммад Юсуф
  • Абдулла Кадыри
  • Александр Файнберг
  • Бердак
  • Алишер Навои возвышается над алеей
  • Вид на аллею литераторов глазами Алишера Навои
  • Бабур и Бердак
  • Мукимий
  • Озод Шарафиддинов
  • Огахий и Фуркат
  • Прекрасное место для душевного отдыха
  • Саида Зуннунова и Саид Ахмад
  • Центральная аллея ведущая к памятнику Алишеру Навои
  • Ойбек
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Президент посетил Аллею литераторов площадью более 8 гектаров, созданную в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200522/14188255/Allekya-literatorov-v-Tashkente.html

У ташкентцев и гостей столицы появилось еще одно уютное место, где можно погулять или посидеть с книгой, а то и почерпнуть вдохновение для собственных шедевров. Смотрите фотоленту!

Президент посетил Аллею литераторов площадью более 8 гектаров, созданную в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои.

Здесь были установлены памятники таким выдающимся мастерам пера, как Бабур, Огахи, Бердах, Мукими, Фуркат, Бехбуди, Авлони, Чулпан, Кадыри, Толепберген Кайипбергенов, Ибрайим Юсупов, Александр Файнберг.

В Ташкенте открылась Аллея литераторов >>

Вокруг статуи Навои в единой архитектурно-художественной композиции возведены памятники более 20 известным поэтам и писателям. 

Шавкатом Мирзиёевым были даны рекомендации по превращению Аллеи литераторов в центр культуры, духовности и образования для всего народа, особенно молодежи, проведению здесь поэтических вечеров, презентаций книг, выставок, просветительских мероприятий.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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