Духовность и культура: как выглядит Аллея литераторов в Ташкенте - фотолента

Президент посетил Аллею литераторов площадью более 8 гектаров, созданную в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои.
Здесь были установлены памятники таким выдающимся мастерам пера, как Бабур, Огахи, Бердах, Мукими, Фуркат, Бехбуди, Авлони, Чулпан, Кадыри, Толепберген Кайипбергенов, Ибрайим Юсупов, Александр Файнберг.
В Ташкенте открылась Аллея литераторов >>
Вокруг статуи Навои в единой архитектурно-художественной композиции возведены памятники более 20 известным поэтам и писателям.
Шавкатом Мирзиёевым были даны рекомендации по превращению Аллеи литераторов в центр культуры, духовности и образования для всего народа, особенно молодежи, проведению здесь поэтических вечеров, презентаций книг, выставок, просветительских мероприятий.