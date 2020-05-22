Духовность и культура: как выглядит Аллея литераторов в Ташкенте - фотолента

У ташкентцев и гостей столицы появилось еще одно уютное место, где можно погулять или посидеть с книгой, а то и почерпнуть вдохновение для собственных шедевров. Смотрите фотоленту!

Президент посетил Аллею литераторов площадью более 8 гектаров, созданную в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои.

Здесь были установлены памятники таким выдающимся мастерам пера, как Бабур, Огахи, Бердах, Мукими, Фуркат, Бехбуди, Авлони, Чулпан, Кадыри, Толепберген Кайипбергенов, Ибрайим Юсупов, Александр Файнберг.

В Ташкенте открылась Аллея литераторов >>

Вокруг статуи Навои в единой архитектурно-художественной композиции возведены памятники более 20 известным поэтам и писателям.

Шавкатом Мирзиёевым были даны рекомендации по превращению Аллеи литераторов в центр культуры, духовности и образования для всего народа, особенно молодежи, проведению здесь поэтических вечеров, презентаций книг, выставок, просветительских мероприятий.