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США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото

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© Sputnik / Mikhail Turgiev
Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200601/14259764/SShA-v-ogne-razgromi-i-besporyadki-photo.html

Массовые беспорядки в разных городах Америки набирают обороты. Они сопровождаются вандализмом и пожарами. Смотрите нашу фотоленту!

Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В Интернете появились кадры, на которых видно, что на Флойда надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

Я не могу дышать: беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда усиливаются в США >>

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Тем не менее массовые беспорядки набирают обороты. Акции протеста сопровождаются вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

Теги:
протесты, протест, Расизм, Митинг, беспорядки, США, США, фотоаппарат, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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