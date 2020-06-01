США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото

Массовые беспорядки в разных городах Америки набирают обороты. Они сопровождаются вандализмом и пожарами. Смотрите нашу фотоленту!

Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В Интернете появились кадры, на которых видно, что на Флойда надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

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На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Тем не менее массовые беспорядки набирают обороты. Акции протеста сопровождаются вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.