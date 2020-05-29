Я не могу дышать: беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда усиливаются в США

В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, сотрудников успели эвакуировать с крыши на вертолете и никто не пострадал.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Массовые беспорядки в США, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания, набирают обороты, сообщает телеканал Fox.

По последним данным, в Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, сотрудников успели эвакуировать с крыши на вертолете и никто не пострадал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от i just wanna go home (@ema_mullins) 29 Май 2020 в 2:03 PDT

На данный момент известно о том, что бывшие американские полицейские, которые задерживали Джорджа Флойда, скончавшегося впоследствии, не сотрудничают со следствием, а постоянно пользуются пятой поправкой к Конституции США, разрешающей не свидетельствовать против себя, и не идут на сотрудничество.

© AFP 2018 / Stephen Maturen Беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда усиливаются в США

Ранее власти призвали возмущенных граждан дать следствию время, чтобы восстановить всю картину событий и принять взвешенное решение о предъявлении обвинений. Промедление в этом вопросе вызвало недовольство людей. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал немедленно сделать это.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mar Bertran🌻 (@marbertran) 29 Май 2020 в 2:03 PDT

Массовые беспорядки прошли в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manu Muralee Nair (@the_.bold._boy) 29 Май 2020 в 2:03 PDT

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.