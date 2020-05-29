16:01 29 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда усиливаются в США

Я не могу дышать: беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда усиливаются в США

© AFP 2018 / Stephen Maturen
В мире
Получить короткую ссылку
88 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200529/14244798/Ya-ne-mogu-dyshat-besporyadki-iz-za-ubitogo-politseyskimi-Floyda-usilivayutsya-v-SShA.html

В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, сотрудников успели эвакуировать с крыши на вертолете и никто не пострадал.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Массовые беспорядки в США, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания, набирают обороты, сообщает телеканал Fox.

По последним данным, в Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, сотрудников успели эвакуировать с крыши на вертолете и никто не пострадал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от i just wanna go home (@ema_mullins)

На данный момент известно о том, что бывшие американские полицейские, которые задерживали Джорджа Флойда, скончавшегося впоследствии, не сотрудничают со следствием, а постоянно пользуются пятой поправкой к Конституции США, разрешающей не свидетельствовать против себя, и не идут на сотрудничество.

Беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда усиливаются в США
© AFP 2018 / Stephen Maturen
Беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда усиливаются в США

Ранее власти призвали возмущенных граждан дать следствию время, чтобы восстановить всю картину событий и принять взвешенное решение о предъявлении обвинений. Промедление в этом вопросе вызвало недовольство людей. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал немедленно сделать это.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mar Bertran🌻 (@marbertran)

Массовые беспорядки прошли в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Manu Muralee Nair (@the_.bold._boy)

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

Теги:
скандальное видео, скандал, Полиция, полиция, полицейский, права человека, права, фото, Видео, беспорядки, США, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Грудь на свободе: как отмечают День без бюстгальтера - фото
Исторический запуск SpaceX отложен из-за непогоды
Попытка запуска первого пилотируемого корабля Илона Маска в США - видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться