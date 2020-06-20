Во имя жизни: самые яркие работы фотоконкурса имени Андрея Стенина

Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина выбрало лучшие снимки более чем из 5000 работ. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие кадры.

За победу в фотоконкурсе, посвященном памяти фотожурналиста Андрея Стенина, боролись авторы из 75 стран мира. Лишь 19 из них попали в шорт-лист творческого поединка. Это представители России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Беларуси, ЮАР, Китая, и впервые в шорт-лист вошли работы фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

В работах затронуты практически все аспекты повседневной жизни. Молодые фотожурналисты озвучивают и осмысливают самые актуальные проблемы современности - от социальных и политических столкновений до вопросов экологии.

Международный конкурс имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, и ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.