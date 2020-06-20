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Во имя жизни: самые яркие работы фотоконкурса имени Андрея Стенина

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  • Работа индийского фотографа Шубхама Котавале Розовый фестиваль, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Одиночная фотография
  • Работа иранского фотографа Шивы Хадеми Поклонницы цвета, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
  • Работа фотографа из Бангладеша Абдулы Момина Рыбалка на Джамуне, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Одиночная фотография
  • Работа испанского фотографа Бруно Тевенина Не время для безгрешности, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Главные новости. Одиночная фотография
  • Работа венгерского фотографа Балаза Бели Час синевы, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Одиночная фотография
  • Снимок российского фотографа Федора Телкова, Старообрядцы несут крест, чтобы установить его на месте скитов, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Одиночная фотография
  • Работа испанского фотографа Луиса Тато Дым горящих пастбищ. Урожай беды, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Серия фотографий
  • Работа немецкого фотографа Кевина Краутгартнера Бокситовый рудник – источник алюминия, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Серия фотографий
  • Работа индийского фотографа Сантану Дейа Многоликий народ бухурупи, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
  • Работа американского фотографа Шона Стейнингера Круг жизни, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Одиночная фотография
  • Работа индийского фотографа Сумита Саньяла Жизнь на краю, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Одиночная фотография
  • Работа итальянского фотографа Данило Гарсия Ди Мео Кватрани. Дети землетрясения, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
  • Работа иранского фотографа Юнеса Хани Соме Софлайа Искаженные горизонты, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Серия фотографий
  • Работа турецкого фотографа Себнема Коскуна Пещера Гилиндире. На одном дыхании, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Спорт. Одиночная фотография
  • Работа южноафриканского фотографа Джона Вессельса Эбола: Демократическая Республика Конго, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Главные новости. Серия фотографий
  • Работа турецкого фотографа Луиса Тато Теракт в отеле DusitD2, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя планета. Серия фотографий
Работа индийского фотографа Шубхама Котавале "Розовый фестиваль", вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории "Моя планета. Одиночная фотография"
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200620/14378118.html

Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина выбрало лучшие снимки более чем из 5000 работ. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие кадры.

За победу в фотоконкурсе, посвященном памяти фотожурналиста Андрея Стенина, боролись авторы из 75 стран мира. Лишь 19 из них попали в шорт-лист творческого поединка. Это представители России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Беларуси, ЮАР, Китая, и впервые в шорт-лист вошли работы фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира
© Sputnik / Vasily Maximov
Человек с фотоаппаратом: памяти Андрея Стенина - застывшие кадры
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В работах затронуты практически все аспекты повседневной жизни. Молодые фотожурналисты озвучивают и осмысливают самые актуальные проблемы современности - от социальных и политических столкновений до вопросов экологии.

Международный конкурс имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, и ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.




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Работа индийского фотографа Santanu Dey Многоликий народ бухурупи, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
Во имя жизни: самые яркие работы фотоконкурса имени Андрея Стенина
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