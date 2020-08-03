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Олигархи среди артистов: богатейшие российские звезды - фотолента

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  • Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров
  • Дима Билан
  • Баста
  • Филипп Киркоров
  • Полина Гагарина
  • Би-2
  • Певец Григорий Лепс
  • Певец Тимати
  • Телеведущий Иван Ургант
© Sputnik / Илья Питалев
На первом месте в этом году оказался Сергей Шнуров, чей доход составляет 8,8 миллионов долларов. Вместе со своей группой "Ленинград" он может зарабатывать за частный концерт 300 тысяч долларов.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200803/14691910/Bogateyshie-rossiyskie-zvezdy-fotolenta.html

Кто вошел в список богатейших звезд российской эстрады? Баста, Тимати, Егор Крид и многие другие. Смотрите нашу фотоленту!

Forbes представил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, где первое место занял Сергей Шнуров.

Оказалось, что его доход составляет 8,8 миллионов долларов. Вместе со своей группой "Ленинград" он может зарабатывать за частный концерт 300 тысяч долларов.

Издание отмечает, что доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Смотрите фотоленту!

Теги:
Россия, Россия, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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