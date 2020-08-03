Олигархи среди артистов: богатейшие российские звезды - фотолента

Кто вошел в список богатейших звезд российской эстрады? Баста, Тимати, Егор Крид и многие другие. Смотрите нашу фотоленту!

Forbes представил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, где первое место занял Сергей Шнуров.

Оказалось, что его доход составляет 8,8 миллионов долларов. Вместе со своей группой "Ленинград" он может зарабатывать за частный концерт 300 тысяч долларов.

Издание отмечает, что доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Смотрите фотоленту!