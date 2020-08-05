Город в руинах: страшные кадры последствий взрыва в порту Бейрута

Накануне вечером в одном из портов ливанской столицы прогремел взрыв. Мощность ударной волны была настолько огромной, что ее ощутили в соседних странах.

По предварительной версии, сдетонировали 2 750 тонн селитры, которые находились в складских помещениях порта. Ударная волна выбила стекла во всех зданиях в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва.

Отмечается, что сила взрыва достигла почти 5 баллов по шкале Рихтера.

По последним данным, жертвами происшествия стали более 100 человек, число погибших продолжает расти. Под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели продолжают искать выживших.

Ранения получили свыше 4 тысяч жителей.

Сегодня в стране объявлен трехдневный траур. Свои соболезнования выразили многие главы государств. Среди них и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Власти Бейрута ввели в городе на 2 недели чрезвычайное положение и дали статус зоны бедствия. Безопасность на улицах контролирует армия.

Страшные снимки с места трагедии смотрите в фотоленте.