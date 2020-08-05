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Мирзиёев направил соболезнования президенту Ливана

© AP Photo / Hussein Malla
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200805/14709220/Mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-prezidentu-Livana.html

Во вторник вечером в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По последним данным, более 100 человек погибли и около четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного взрыва в Бейруте. 

"Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Ливана, родным и близким погибших", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

Правительство страны объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 100 человек погибли и около четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

Теги:
Узбекистан, соболезнования, смерть, Взрыв, Бейрут, Ливан



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