Мирзиёев направил соболезнования президенту Ливана

Во вторник вечером в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По последним данным, более 100 человек погибли и около четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного взрыва в Бейруте.

"Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Ливана, родным и близким погибших", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

Правительство страны объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 100 человек погибли и около четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.