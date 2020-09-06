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В Ташкенте открылся первый участок кольцевой линии метро — фото

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пассажиры на новой линии метро
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/06/14918199.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200906/14917474/V-Tashkente-otkrylsya-pervyy-uchastok-koltsevoy-linii-metro--foto.html

Протяженность маршрута от станции "Дустлик-2" до рынка "Куйлик" составляет 11 километров. На этом отрезке уже построены семь станций.

Между ними в каждом направлении курсируют по четыре современных состава российского производства (в каждом по четыре вагона).

Открытие первого участка надземного метро в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Сейчас весь путь на новой надземной линии метро занимает не более 20 минут, но после завершения строительства всего кольца добираться станет еще быстрее. 

В общей сумме планируется построить 35 станций, а общая длина маршрута составит более 50 километров.

Как ожидается, в перспективе линия способна будет обслуживать до 46 тысяч пассажиров в сутки.

Смотрите кадры будущей кольцевой линии в фотоленте Sputnik Узбекистан!

Теги:
Узбекистан, Ташкент, метро, транспорт



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