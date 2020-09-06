В Ташкенте открылся первый участок кольцевой линии метро — фото

Протяженность маршрута от станции "Дустлик-2" до рынка "Куйлик" составляет 11 километров. На этом отрезке уже построены семь станций.

Между ними в каждом направлении курсируют по четыре современных состава российского производства (в каждом по четыре вагона).

Сейчас весь путь на новой надземной линии метро занимает не более 20 минут, но после завершения строительства всего кольца добираться станет еще быстрее.

В общей сумме планируется построить 35 станций, а общая длина маршрута составит более 50 километров.

Как ожидается, в перспективе линия способна будет обслуживать до 46 тысяч пассажиров в сутки.

Смотрите кадры будущей кольцевой линии в фотоленте Sputnik Узбекистан!