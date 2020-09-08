Богатейшие люди США по версии Forbes - фотолента

Владелец Amazon Джефф Безос в третий раз подряд возглавил рейтинг самых богатых американцев по версии Forbes. Его состояние оценивается в 179 миллиардов долларов. Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в 200 миллиардов долларов.