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Богатейшие люди США по версии Forbes - фотолента

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© AP Photo / Ted S. Warren
Владелец Amazon Джефф Безос в третий раз подряд возглавил рейтинг самых богатых американцев по версии Forbes. Его состояние оценивается в 179 миллиардов долларов. Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в 200 миллиардов долларов.
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Основатель Amazon стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в 200 миллиардов долларов. Смотрите нашу фотоленту!

Владелец Amazon Джефф Безос в третий раз подряд возглавил рейтинг самых богатых американцев по версии Forbes.

Его состояние оценивается в 179 миллиардов долларов.

Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в 200 миллиардов долларов.

Кстати, бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, которая после развода получила четверть доли мужа в компании, вошла в топ-15 рейтинга ‒ ее состояние оценивается в 57 миллиардов долларов.

Следом за Безосом следуют сооснователь Microsoft Билл Гейтс 111 миллиардами долларов и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг  - 103,8 миллиарда долларов.

Смотрите нашу фотоленту!

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