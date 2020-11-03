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Разбитые бокалы, пустые улицы и толпы полиции - фото с места теракта в Вене

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© AFP 2018 / Roland Schlager / APA
Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201103/15312773/Razbitie-bokali-pustie-ulitsi-i-tolpi-policii-photo-s-mesta-terakta-v-Vene.html

Число жертв атаки в Вене увеличилось до трех человек. О том, что происходило на улицах ночью, - смотрите нашу фотоленту!

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены.

Первые выстрелы раздались в 20.00 по местному времени у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

Стрельба у синагоги, взрыв и десятки пострадавших — главное о теракте в Вене >>

Число жертв атаки в Вене увеличилось до трех человек. 

Еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Также полиция отчиталась о ликвидации одного из нападавших.

Теги:
Террористы, терракт, Австрия, Вена, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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