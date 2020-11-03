Разбитые бокалы, пустые улицы и толпы полиции - фото с места теракта в Вене

Число жертв атаки в Вене увеличилось до трех человек. О том, что происходило на улицах ночью, - смотрите нашу фотоленту!

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены.

Первые выстрелы раздались в 20.00 по местному времени у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

Стрельба у синагоги, взрыв и десятки пострадавших — главное о теракте в Вене >>

Число жертв атаки в Вене увеличилось до трех человек.

Еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Также полиция отчиталась о ликвидации одного из нападавших.