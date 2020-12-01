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Как IT-технологии меняют образование - фото

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  • Киргизский школьник совершает виртуальный выход на поверхность спутника Земли в ходе презентации VR-проекта Лунная станция
  • Киргизские школьники участвуют в Днях виртуальной и дополненной реальности в Бишкеке.
  • Киргизские школьники участвуют в Днях виртуальной и дополненной реальности в Бишкеке.
  • Школьники занимаются по цифровому учебнику Кибер Книга
  • Школьники изучают язык программирования С# по цифровому учебнику Кибер Книга
  • Участник чемпионата мира по композитам Сomposite battle vr играет в виртуальный хоккей.
  • Участница хакатона выступает с докладом.
  • Композиты, представленные на хакатоне
  • Участник хакатона
  • Равшан Сафаров из Таджикистана выступает на конкурсе Закачай знания
  • Адилбаева Азиза на вручении диплома победителя международного конкурса Закачай знания – 2019
  • На фото Адилбаева Азиза и Айгуль Амитова из Казахстана на международном конкурсе Закачай знания!
  • Айгуль Амитова из Казахстана выступает на конкурсе Закачай знания.
  • Айна Ильясова из Туркменистана выступает на конкурсе Закачай знания.
  • Участники первой Международной педагогической конференции Подготовка кадров для цифровой экономики.
  • Участник первой Международной педагогической конференции Подготовка кадров для цифровой экономики.
  • Илья Новокрещенов и Илья Бронштейн выступают на Международной педагогической конференции Подготовка кадров для цифровой экономики.
© Фото : пресс-центр "Российского цифрового сотрудничества"
В мире ежегодно проходит множество форумов и конкурсов, которые должны помочь детям и взрослым освоить «цифру». Проект «Дни виртуальной и дополненной реальности» помогает детям из разных городов и стран мира понять, что такое VR или виртуальная реальность. Основная цель проекта – познакомить ребят с современными IT-технологиями и развить их цифровую компетенцию.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201201/15514143/Kak-IT-tekhnologii-menyayut-obrazovanie.html

Одна из задач мероприятия, рассказывают организаторы, – заинтересовать молодых людей и рассказать им, что есть компании, которые уже работают с виртуальной реальностью. Это не только медиа, но и большой бизнес, где используется дополненная реальность.

О том, что цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, знает каждый. Однако не все понимают, как именно в связи с этим изменилась сфера образования.

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Об этом расскажут герои фотоленты, созданной совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.




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