Как IT-технологии меняют образование - фото

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Одна из задач мероприятия, рассказывают организаторы, – заинтересовать молодых людей и рассказать им, что есть компании, которые уже работают с виртуальной реальностью. Это не только медиа, но и большой бизнес, где используется дополненная реальность.
О том, что цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, знает каждый. Однако не все понимают, как именно в связи с этим изменилась сфера образования.
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Об этом расскажут герои фотоленты, созданной совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.