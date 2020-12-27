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Сергелийский андеграунд: поезда, пассажиры, парковая зона, велостоянки

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  • Сергелийская линия Ташкентского метрополитена
  • Парковая площадка сергелийской линии Ташкентского метрополитена
  • Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена
  • Указатели станций сергелийской линии Ташкентского метрополитена
  • Велопарковка сергелийской линии Ташкентского метрополитена
  • Парковка у сергелийской линии Ташкентского метрополитена
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Поезда сергелийской линии Ташкентского метрополитена
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201227/15685981/Sergeliyskiy-andegraund-poezda-passazhiry-parkovaya-zona-velostoyanki.html

Новая линия метрополитена распахнула свои двери для ташкентцев и гостей столицы. Она включает в себя пять станций, оформленных в национальном стиле, которые в скором времени получат свои названия.

Накануне для жителей Ташкента и гостей столицы открылась Сергелийская линия метрополитена. Ее протяженность составляет семь километров. Она включает в себя пять станций, которые в скором времени получат свои названия. Сейчас им присвоен только порядковый номер. 

Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метрополитена >>

Открылась Сергелийская линия метро: первые впечатления
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Заработала Сергелийская линия метро: первые эмоции от поездки — видео

Благодаря инновационным технологиям появилась возможность увеличить и пассажиропоток. Отмечается, что линия способна перевозить до 35 тысяч людей в сутки. 

Станции оформлены в национальном стиле, оснащены современной техникой, электронными турникетами, эскалаторами и лифтами.

Если вы еще не прокатились по новой линии метро, но очень хотите увидеть ее достопримечательности, тогда смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, какие современные стоянки для велосипедов и уютная парковая зона расположились рядом со входом в подземку.




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Станции оформлены в национальном стиле
Сергелийский андеграунд: поезда, пассажиры, парковая зона, велостоянки
Открылась Сергелийская линия метро: первые впечатления
Заработала Сергелийская линия метро: первые эмоции от поездки — видео
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