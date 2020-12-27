Сергелийский андеграунд: поезда, пассажиры, парковая зона, велостоянки

Новая линия метрополитена распахнула свои двери для ташкентцев и гостей столицы. Она включает в себя пять станций, оформленных в национальном стиле, которые в скором времени получат свои названия.

Накануне для жителей Ташкента и гостей столицы открылась Сергелийская линия метрополитена. Ее протяженность составляет семь километров. Она включает в себя пять станций, которые в скором времени получат свои названия. Сейчас им присвоен только порядковый номер.

Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метрополитена >>

Благодаря инновационным технологиям появилась возможность увеличить и пассажиропоток. Отмечается, что линия способна перевозить до 35 тысяч людей в сутки.

Станции оформлены в национальном стиле, оснащены современной техникой, электронными турникетами, эскалаторами и лифтами.

Если вы еще не прокатились по новой линии метро, но очень хотите увидеть ее достопримечательности, тогда смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, какие современные стоянки для велосипедов и уютная парковая зона расположились рядом со входом в подземку.