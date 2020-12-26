Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метрополитена

Станции оформлены в национальном стиле, оснащены современной техникой, электронными турникетами, эскалаторами и лифтами. Линия способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Узбекистана ознакомился с новой линией метро, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева. В своем выступлении он отметил меры, принятые для обеспечения стабильности цен на рынке и наращивания энергетических мощностей и поблагодарил при этом средства массовой информации.

"Они друзья, а не враги государства. Если они не будут громко говорить о справедливости и правде, чиновники "оторвутся от земли". Все руководители должны помнить, что они – из этого народа, дети этой нации. Мы должны ценить мир в стране и создавать достойные условия для нашего народа", - сказал глава государства.

Президент проехал на поезде и ознакомился с условиями, созданными для пассажиров.

Для справки: проектирование Сергелийской линии метро началось в 2017 году. Строительства находилось под непрерывным вниманием лидера республики.

На линии протяженностью 7 километров построено пять станций. В месте примыкания линии со станцией метро "Олмазор" Чиланзарской линии проложен 580-метровый тоннель-связка, сооружены подземные и надземные переходы.

Станции оформлены в национальном стиле, оснащены современной техникой, электронными турникетами, эскалаторами и лифтами. Линия способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.

На последней станции состоялась презентация о соединении Сергелийской линии с Куйлюкской, строительстве следующих этапов метрополитена.

Сергелийская линия ташкентского метро готовится к открытию — видео >>

И сегодня же в АО "Узбекистон темир йуллари" сообщили об открытии движения на Сергелийской линии ташкентского метрополитена.

Проезд с 16:00 сегодняшнего дня до 08:00 часов 1 января 2021 года на станциях "Бекат-1", "Бекат-2", "Бекат-3", "Бекат-4", "Бекат-5" будет бесплатный - только на новой - Сергелийской линии. Если пассажир едет с Чиланзарской линии проезд будет платным.