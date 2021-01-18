12:21 18 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Фото

Король "Твиттера" и скандалов: чем запомнятся 4 года президентства Трампа

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп подписал документ о восстановлении санкций против Ирана после объявления о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Санкции подразумевают, в частности, заморозку активов иранского правительства. Ограничительные меры связаны не с ядерной программой, в том числе с программой создания баллистических ракет, а также с обвинениями со стороны США в адрес Ирана в поддержке международного терроризма.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/12/15806712.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210118/15807504.html

Послезавтра, 20 января, истекает срок президентства, пожалуй, самого неоднозначного, но при этом яркого главы Белого дома — Дональда Трампа.

"Дональд Дак", "Мистер чем дальше — тем хуже" (такое прозвище дали ему из-за промедления с введением коронавирусных мер в стране), "Трампинатор"  — за четыре года у американского лидера было много разных прозвищ. 

Американский миллиардер и телеведущий Дональд Трамп
© Sputnik / Алексей Филиппов
Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома-2"

Трамп не раз попадал под шквал критики как со стороны американского народа, так и властей. 

Последний скандал связан с обвинением в подстрекательстве своих сторонников к мятежу в Капитолии. Из-за этого главе Белого дома вынесли импичмент. Уже второй по счету. 

Это историческое событие. 

Бесконечная критика и Трамп неразрывно связаны. Однако удалось ли 45-му президенту США вернуть Америке былое величие, как он обещал на инаугурации?

Было ли что-то хорошее?

Об этом рассказываем в фотоленте. 

Теги:
США, Президент, Дональд Трамп



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Король "Твиттера" и скандалов: чем запомнятся 4 года президентства Трампа
Чемпиона Узбекистана по игре в Камень, ножницы, бумага
Парень из Самарканда показал простой жест и получил iPhone 12 — видео
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться