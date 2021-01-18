Король "Твиттера" и скандалов: чем запомнятся 4 года президентства Трампа

Послезавтра, 20 января, истекает срок президентства, пожалуй, самого неоднозначного, но при этом яркого главы Белого дома — Дональда Трампа.

"Дональд Дак", "Мистер чем дальше — тем хуже" (такое прозвище дали ему из-за промедления с введением коронавирусных мер в стране), "Трампинатор" — за четыре года у американского лидера было много разных прозвищ.

Трамп не раз попадал под шквал критики как со стороны американского народа, так и властей.

Последний скандал связан с обвинением в подстрекательстве своих сторонников к мятежу в Капитолии. Из-за этого главе Белого дома вынесли импичмент. Уже второй по счету.

Это историческое событие.

Бесконечная критика и Трамп неразрывно связаны. Однако удалось ли 45-му президенту США вернуть Америке былое величие, как он обещал на инаугурации?

Было ли что-то хорошее?

Об этом рассказываем в фотоленте.