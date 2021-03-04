Ужас в 6,3 балла: как Греция оправляется после жуткого землетрясения — фото

Накануне жители Греции столкнулись с настоящим ужасом: в полдень по местному времени земля стала буквально уходить из-под ног, здания начали раскачиваться и рушиться.

Таким стал натиск природной стихии — очаг землетрясения находился на глубине два километра, сила подземных толчков достигала 6,3 балла.

Это почувствовали жители района Фессалия: от Афин до Салоников. Особенно сильно ощущалось землетрясение в городах Элассон и Лариса.

Люди повыбегали на улицы. Из главной больницы Ларисы эвакуировали пациентов.

Между тем уже были преданы огласке несколько историй чудесного спасения жителей, оказавшихся под завалами.

Так, в Элассоне удалось спасти пенсионера, который находился под грудой обломков.

К слову, подземные толчки также ощутили жители соседних стран — Албании, Северной Македонии, Косово и Черногории.

Пока не понятно, что будет дальше. Ученые следят за ситуацией.