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Ужас в 6,3 балла: как Греция оправляется после жуткого землетрясения — фото

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© REUTERS / Thanos Floulis
Разрушенный дом в результате землетрясения, деревня Дамаси, Греция, 3 марта 2021 г.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/04/16126685.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210304/16127155.html

Накануне жители Греции столкнулись с настоящим ужасом: в полдень по местному времени земля стала буквально уходить из-под ног, здания начали раскачиваться и рушиться.

Таким стал натиск природной стихии — очаг землетрясения находился на глубине два километра, сила подземных толчков достигала 6,3 балла.

Как измеряют силу землетрясений
Инфографика
Как измеряют силу землетрясений

Это почувствовали жители района Фессалия: от Афин до Салоников. Особенно сильно ощущалось землетрясение в городах Элассон и Лариса.

Люди повыбегали на улицы. Из главной больницы Ларисы эвакуировали пациентов. 

Между тем уже были преданы огласке несколько историй чудесного спасения жителей, оказавшихся под завалами.

Так, в Элассоне удалось спасти пенсионера, который находился под грудой обломков.

К слову, подземные толчки также ощутили жители соседних стран — Албании, Северной Македонии, Косово и Черногории.

Пока не понятно, что будет дальше. Ученые следят за ситуацией.

Теги:
стихия, землетрясение, Греция



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