Ужас в 6,3 балла: как Греция оправляется после жуткого землетрясения — фото

Таким стал натиск природной стихии — очаг землетрясения находился на глубине два километра, сила подземных толчков достигала 6,3 балла.
Это почувствовали жители района Фессалия: от Афин до Салоников. Особенно сильно ощущалось землетрясение в городах Элассон и Лариса.
Люди повыбегали на улицы. Из главной больницы Ларисы эвакуировали пациентов.
Между тем уже были преданы огласке несколько историй чудесного спасения жителей, оказавшихся под завалами.
Так, в Элассоне удалось спасти пенсионера, который находился под грудой обломков.
К слову, подземные толчки также ощутили жители соседних стран — Албании, Северной Македонии, Косово и Черногории.
Пока не понятно, что будет дальше. Ученые следят за ситуацией.