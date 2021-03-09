Похожи? Звезды, у которых есть куклы-двойники Барби, — фотолента

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, у кого из популярных актеров, моделей, ученых, спортсменов и даже представителей королевских династий есть куклы-двойники Барби!
Не все звезды могут похвастаться тем, что они "стоят на полочке" у самых верных своих фанатов. Про что мы? А мы про "кукольный тренд" на мини-копии знаменитостей!
Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, у кого из популярных актеров, моделей, ученых, спортсменов и даже представителей королевских династий есть куклы-двойники Барби!
В гостинице International Tashkent в Ташкенте проходит ярмарка-выставка мастеров со всей республики. Народные умельцы представили уникальные вещи ручной работы: от войлочных тапочек и самаркандского серебра до национальных чапанов и глюкофона.
Летом 2019 года указом президента Узбекистана дипломат был награжден орденом "Мехнат шухрати". Высокая награда присуждена за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства.
Ежегодный фестиваль итальянской эстрады стартовал во вторник в городке Сан-Ремо, что на Лигурийском побережье.
Накануне жители Греции столкнулись с настоящим ужасом: в полдень по местному времени земля стала буквально уходить из-под ног, здания начали раскачиваться и рушиться.
Договоренность была достигнута в рамках восьмого заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и РУз.
Ранее в Instagram артистки появилась публикация, которая застала поклонников врасплох: на фото некий мужчина дарит Ризаевой кольцо. Ее тут же принялись поздравлять с помолвкой.
Рейсы из Ташкента в Алматы будут дополнительно выполняться по четвергам и воскресеньям.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik