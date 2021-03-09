15:19 09 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • EUR12513.25
  • RUB140.52
  • USD10490.65
Поиск
Фото

Похожи? Звезды, у которых есть куклы-двойники Барби, — фотолента

Получить короткую ссылку
50 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2018 / Mattel 2012 / Paul Jordan
Куклы Барби и Кен, одетые как принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/09/16154555.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210309/16155626.html

Не все звезды могут похвастаться тем, что они "стоят на полочке" у самых верных своих фанатов. Про что мы? А мы про "кукольный тренд" на мини-копии знаменитостей!

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, у кого из популярных актеров, моделей, ученых, спортсменов и даже представителей королевских династий есть куклы-двойники Барби!

Теги:
шоу-бизнес, игрушки, знаменитости, звезды



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Похожи? Звезды, у которых есть куклы-двойники Барби, — фотолента
Microsoft представил новый гаджет — он "голопортирует" людей по Земле за секунду
Женщины Узбекистана — какие они?
Женское лицо Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться