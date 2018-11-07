00:25 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
МИД РФ

В Москве поищут способы усадить за стол переговоров власти Кабула и талибов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
Получить короткую ссылку
6510

Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится в Москве 9 ноября.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Участники второго заседания московского формата консультаций по Афганистану 9 ноября обсудят способы запуска прямых переговоров между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Высшего совета мира Афганистана Сайеда Эхсана Тахири.

Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится в Москве 9 ноября. На него приглашены представители стран-участниц: Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Ранее президент Афганистана Ашраф Гани решил направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны.

Страны мира. Афганистан
© Sputnik / Валерий Мельников
В Кабуле заявили о заинтересованности во встрече в "московском формате"
По словам Тахири, повестка дня заседания включает обсуждение способов запуска прямых переговоров между афганским правительством и талибами. Тахири добавил, что делегация Высшего совета мира Афганистана на московском заседании будет состоять из четырех человек.

В декларации по итогам международной конференции по Афганистану в Ташкенте 27 марта была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, с радикальным движением "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054