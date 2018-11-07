17:18 12 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Общий вид на Париж

Юлдашев отпразднует в Париже столетие окончания Первой мировой войны

AFP / FRANCOIS GUILLOT
Политика
Получить короткую ссылку
335 0 0

Основная церемония пройдет у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей и глав государств, участвовавших в Первой мировой войне.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев примет участие в мероприятиях в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны, сообщает посольство Франции в республике.

Основная церемония пройдет у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей и глав государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

"На этом мероприятии высокого уровня Узбекистан будет представлен председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан господином Юлдашевым", – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В этот же день откроется Парижский форум мира. Заседания с участием лидеров ряда государств и неправительственных организаций пройдут в выставочном центре Гранд-аль в столичном парке Ла-Вилетт.

Напомним, Нигматилла Юлдашев с 6 по 8 ноября находится с визитом в Москве.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Розарий в руках у священника
    Торг не уместен

    Житель Волгограда выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "хрустальные четки Вазгена I" за 10 миллионов рублей.

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Танец богомола
Звезда танцпола - богомол: как насекомое зажигает под разные треки
Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054