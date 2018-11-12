Меркель заявила, что с нетерпением ждет встречи с Мирзиёевым

По данным СМИ, Мирзиёев планирует посетить Германию с визитом в январе 2019 года.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. ФРГ заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном, передает информационное агентство "Дуне" при узбекистанском МИД со ссылкой на канцлера Ангелу Меркель.

По данным агентства, в Париже узбекистанская делегация во главе с председателем Сената Нигматиллой Юлдашевым приняла участие в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Позднее в ходе торжественного ужина Юлдашев провел короткую беседу с Меркель.

"С нетерпением ожидаю предстоящую встречу с лидером Узбекистана в целях обсуждения текущего состояния и перспектив наших отношений, а также актуальных вопросов международного и регионального характера", - приводит агентство слова Меркель.

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По его данным, в ходе беседы канцлер ФРГ отметила, что немецкая сторона заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Узбекистаном. Она согласилась с тем, что предстоящий визит президента Узбекистана в Германию заложит прочную основу развитию дружеских связей между странами и откроет новую страницу в двусторонних отношениях.

Юлдашев в ходе ужина также провел короткую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По информации агентства, французский лидер выразил надежду, что все достигнутые в ходе визита Мирзиёева 8-9 октября в Париже договоренности, прежде всего в торгово-экономической сфере, будут реализованы в самое ближайшее время и в полной мере.

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"В соответствии с приглашением президента Республики Узбекистан, Макрон вновь выразил готовность посетить Узбекистан", - отмечает агентство.

Ранее посол ФРГ в Узбекистане Гюнтер Оверфельд сообщал местным СМИ, что Мирзиёев планирует посетить Германию с визитом в январе 2019 года. По данным дипломата, он проведет переговоры с Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.