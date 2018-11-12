Посол об узбекском космонавте на орбите: почему бы и нет

Сейчас республика изучает международный опыт и налаживает необходимые контакты, чтобы идти дальше в развитии космической программы, заявил посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Космическая программа Узбекистана находится на стадии изучения международного опыта и наращивания сотрудничества, в том числе с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова.

"В Узбекистане проводится большая работа, в том числе в части изучения космоса. Сейчас мы ведем активную работу с нашими зарубежными партнерами, в том числе с Российской Федерацией. Вы знаете насчет проекта "Суффа". С российской стороной ведется активный диалог. Кроме того, мы работаем с нашими другими зарубежными партнерами, в том числе европейскими", - сказал посол.

Асадов отметил, что правительство страны подошло к этому вопросу системно, подготовлена специальная программа, и Узбекистан наращивает международное сотрудничество, в том числе с Россией.

"Естественно, это исследовательские центры, в том числе на базе "Суффа" и так далее. Все направлено на то, чтобы ускорить достижение поставленной цели. Это направление, по нашему мнению, очень перспективно. Мы начали с изучения международного опыта, с налаживания необходимых международных контактов и будем идти дальше. А почему бы и нет?", - сказал он в ответ на вопрос о движении республики в сторону возможного полета на орбиту узбекского космонавта.

© Foto : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al. Россия и Узбекистан достроят радиотелескоп "Суффа"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 19 октября заявил, что не исключает того, что в ближайшее время узбекский космонавт может полететь на орбиту на российском корабле. В феврале этого года глава республики подписал распоряжение о создании рабочей комиссии по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий во главе с вице-премьером страны Сухробом Холмурадовым. В конце октября стало известно, что Узбекистан планирует создать Агентство космических исследований и технологий "Узбеккосмос", а также в феврале 2019 года разработать закон "О космической деятельности".

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что Россия и Узбекистан планируют достроить на юге страны уникальный радиотелескоп "Суффа" для изучения космоса, и подготовить "дорожную карту" этого проекта.