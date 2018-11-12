Посол о возвращении Узбекистана в ОДКБ: это сложный вопрос

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами шести государств-участников СНГ — Узбекистана, Армении, Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана. В 1999 году Узбекистан отказался от продления.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Вопрос о возвращении Узбекистана в организацию Договора о коллективной безопасности не стоит на повестке дня. Об этом рассказал журналистам посол республики в России Ботиржон Асадов.

"Это сложный вопрос. Я не могу пока ничего сказать, поскольку, насколько я знаю, этот вопрос пока еще у нас в повестке не стоит", — цитирует РИА Новости ответ Асадова на вопрос по этой теме.

Sputnik Мендкович оценил вероятность возвращения Узбекистана в ОДКБ

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами шести государств-участников СНГ — Армении, Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В сентябре следующего года в список вошел Азербайджан, в сентябре — Белоруссия и Грузия. Договор вступил в силу для всех этих стран в апреле 1994 года сроком на пять лет. В 1999 году протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран, за исключением Узбекистана, Азербайджана и Грузии.

На прошлой неделе председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил парламентариям Узбекистана стать наблюдателями в парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). По его словам, за последнее время в рамках межпарламентских связей России и Узбекистана произошли серьезные подвижки.