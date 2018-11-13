В Самарканде подпишут декларацию по правам человека

В документе будет предусмотрено создание эффективной системы соблюдения и защиты прав и основных свобод человека государством.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Самарканде с 22 по 23 ноября пройдет Азиатский форум по правам человека, сообщает UzDaily.uz.

В форуме будут участвовать представители ООН и других международных организаций, руководители институтов, занимающихся защитой прав человека на Азиатском континенте, ученые-правоведы.

По результатам Азиатского форума эксперты утвердят Самаркандскую декларацию по правам человека. В ней предусмотрено создание эффективной системы соблюдения и защиты прав и основных свобод человека государством в соответствии с международными актами.