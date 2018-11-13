Еще одно генконсульство Узбекистана в России открылось в Екатеринбурге

В мероприятии участвовали министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, а также чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Торжественная церемония поднятия флага и открытия генерального консульства Республики Узбекистан состоялась в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента информполитики губернатора Свердловской области.

© Правительство Свердловской области В Екатеринбурге открылось Генконсульство Республики Узбекистан

В мероприятии участвовали министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, а также чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и другие гости.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Почему пока не заработали генконсульства Узбекистана в городах России

"Я хотел бы сказать слова благодарности генеральным консулам, которые здесь присутствуют и которые уже имеют опыт работы здесь, на территории Урала, которые и советом, и другой различной помощью оказывают содействие в создании генерального консульства Узбекистана. Хотел бы поддержать Абдусалома Курбоновича (Хатамова, генконсула Узбекистана. - Ред.), для него это действительно интересный опыт создания нового консульского учреждения", - сообщил журналистам представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

В Екатеринбурге также проходят промомероприятия "Путешествуй по Узбекистану!", ранее они уже состоялись в Новосибирске и запланированы в Казани и Уфе. Россиянам рассказывают о культурно-рекреационных возможностях республики, развитии гастрономического, эко- и горнолыжного туризма в Узбекистане.

© Правительство Свердловской области В Екатеринбурге открылось Генконсульство Республики Узбекистан

Для представителей профсоюзов, туркомпаний и бизнес-кругов представлены специальные предложения на предстоящий зимний и весенний сезон. Гости могут попробовать разнообразные блюда узбекской кухни и восточные сладости, увидеть танцевальные выступления под аккомпанемент национальных мелодий, а также продегустировать винно-водочную продукцию Узбекистана.

© Foto : Наталия Мельник Мигранты под защитой: в Санкт-Петербурге открылось консульство Узбекистана

Ранее сообщалось, что объем торговли Свердловской области с Узбекистаном за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 50% и составил около 106 миллионов долларов.

Приоритетная задача консульств Узбекистана в России - обеспечить защиту прав и интересов граждан Узбекистана, постоянно или временно проживающих в России. Планируется, что генконсульство в Екатеринбурге будет обслуживать Уральский федеральный округ.

© Правительство Свердловской области В Екатеринбурге открылось Генконсульство Республики Узбекистан

Напомним, генеральное консульство Узбекистана начало функционировать в Санкт-Петербурге с февраля этого года. Также планируется открытие генконсульств Узбекистана во Владивостоке, Казани и Ростове-на-Дону.