Еще одно генконсульство Узбекистана в России открылось в Екатеринбурге

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Торжественная церемония поднятия флага и открытия генерального консульства Республики Узбекистан состоялась в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента информполитики губернатора Свердловской области.
В мероприятии участвовали министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, а также чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и другие гости.
В Екатеринбурге также проходят промомероприятия "Путешествуй по Узбекистану!", ранее они уже состоялись в Новосибирске и запланированы в Казани и Уфе. Россиянам рассказывают о культурно-рекреационных возможностях республики, развитии гастрономического, эко- и горнолыжного туризма в Узбекистане.
Для представителей профсоюзов, туркомпаний и бизнес-кругов представлены специальные предложения на предстоящий зимний и весенний сезон. Гости могут попробовать разнообразные блюда узбекской кухни и восточные сладости, увидеть танцевальные выступления под аккомпанемент национальных мелодий, а также продегустировать винно-водочную продукцию Узбекистана.
Приоритетная задача консульств Узбекистана в России - обеспечить защиту прав и интересов граждан Узбекистана, постоянно или временно проживающих в России. Планируется, что генконсульство в Екатеринбурге будет обслуживать Уральский федеральный округ.
Напомним, генеральное консульство Узбекистана начало функционировать в Санкт-Петербурге с февраля этого года. Также планируется открытие генконсульств Узбекистана во Владивостоке, Казани и Ростове-на-Дону.