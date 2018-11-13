Президент по телефону обсудил с Бердымухамедовым торговлю и энергетику

Президенты Узбекистана и Туркменистана в ходе беседы 13 ноября обсуждали реализацию договоренностей.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 ноября провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы РУ.

Лидеры двух государств обсудили перспективы развития сотрудничества в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей, особое внимание уделили товарообороту, промышленности, энергетике, сельскому хозяйству, формированию эффективных транспортных коридоров.

Кроме того, они остановились на вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия современным вызовам.

В середине октября президенты также обсуждали культурное и экономическое сотрудничество. Тогда Шавкат Мирзиёев также поздравил своего туркменистанского коллегу с получением награды Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза.