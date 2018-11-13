18:21 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Президенты Туркменистана и Узбекистана - Гурбангулы Бердымухаммедов и Шавкат Мирзиёев

Президент по телефону обсудил с Бердымухамедовым торговлю и энергетику

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
73 0 0

Президенты Узбекистана и Туркменистана в ходе беседы 13 ноября обсуждали реализацию договоренностей.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 ноября провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы РУ.

Лидеры двух государств обсудили перспективы развития сотрудничества в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей, особое внимание уделили товарообороту, промышленности, энергетике, сельскому хозяйству, формированию эффективных транспортных коридоров.

Кроме того, они остановились на вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия современным вызовам.

В середине октября президенты также обсуждали культурное и экономическое сотрудничество. Тогда Шавкат Мирзиёев также поздравил своего туркменистанского коллегу с получением награды Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза.

Теги:
телефонный разговор, Узбекистан, Туркменистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

  • Пресс-конференция
    В центре внимания

    За предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Армении будет наблюдать крупномасштабная миссия БДИПЧ/ОБСЕ.

  • Бюллетени для голосования
    Не оправдали доверия

    В Латвии требуют отменить компенсации для непереизбранных депутатов – под петицией подписались уже несколько тысяч человек.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
    Все по-честному

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не видит оснований для забастовки учителей – система оплаты их труда справедлива.

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Во Владивостоке несколько парней прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для движения пешеходов
Притворись автобусом: находчивые пешеходы во Владивостоке попали на видео
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054