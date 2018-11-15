Пентагон вынужден обратиться к России за помощью для ремонта Ми-17

Соответствующее заявление опубликовано на американском сайте госзакупок, таким образом Пентагон надеется найти компанию, которая будет использовать сертифицированные в РФ детали.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Министерство обороны США предлагает российским компаниям провести капитальный ремонт многоцелевых вертолетов Ми-17 (Ми-8), принадлежащих Национальному воздушному корпусу Афганистана, передает телеканал Russia Today.

При помощи объявления на сайте госзакупок Пентагон надеется найти специалистов, которые будут использовать сертифицированные в РФ запчасти и агрегаты.

По мнению экспертов, только компании из РФ смогут соответствовать всем заявленным в документе требованиям.

При этом в 2011 году, когда Россия и Афганистан при поддержке США заключили сделку о покупке самолетов, в ходе переговоров возникали проблемы и задержки. Тогда требования, выдвинутые Афганистаном, могли выполнить только российские вертолеты, а условия контракта предполагают наличие лицензии производителя на ремонт.

Всего принимающая сторона приобрела 63 машины на 1,3 миллиарда долларов.