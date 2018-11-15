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Шавкат Мирзиёев осмотрел аэропорт в Нукусе

Мирзиёев оценил отремонтированный аэропорт в Нукусе

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (32)
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В модернизацию аэропорта за последний год вложили почти 80 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Каракалпакстан посетил модернизированный аэропорт Нукус, сообщает пресс-служба главы республики.

В модернизацию аэропорта за последний год вложили почти 80 миллиардов сумов. Здание аэропорта реконструировали, терминал расширили и оснастили соответствии с современными требованиями.

  • Отремонтированный аэропорт в Нукусе
    Отремонтированный аэропорт в Нукусе
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Отремонтированный аэропорт в Нукусе
    Отремонтированный аэропорт в Нукусе
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Отремонтированный аэропорт в Нукусе

Президент отметил, что международный аэропорт Нукус занимает важное место в экономическом развитии Каракалпакстана, расширении деловых связей, увеличении туристического потока.

С Каракалпакстана Мирзиёев начал очередную серию поездок по стране.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (32)



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