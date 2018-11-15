Мирзиёев оценил отремонтированный аэропорт в Нукусе

В модернизацию аэропорта за последний год вложили почти 80 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Каракалпакстан посетил модернизированный аэропорт Нукус, сообщает пресс-служба главы республики.

В модернизацию аэропорта за последний год вложили почти 80 миллиардов сумов. Здание аэропорта реконструировали, терминал расширили и оснастили соответствии с современными требованиями.

Отремонтированный аэропорт в Нукусе Пресс-служба президента Узбекистана

Отремонтированный аэропорт в Нукусе Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 2 Пресс-служба президента Узбекистана Отремонтированный аэропорт в Нукусе

Президент отметил, что международный аэропорт Нукус занимает важное место в экономическом развитии Каракалпакстана, расширении деловых связей, увеличении туристического потока.

С Каракалпакстана Мирзиёев начал очередную серию поездок по стране.