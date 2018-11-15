Пряжу мирового стандарта начнут выпускать в Каракалпакстане с 2019 года

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана во время визита в Каракалпакстан ознакомился с текстильным предприятием "Кантекс инвест" в Канлыкульском районе, сообщает пресс-служба.
Проект по организации в Канлыкульском районе крупного текстильного предприятия с привлечением 10 миллионов евро главе республики представили еще во время предыдущих поездок.
"За минувший период для предприятия был выделен земельной участок на 10 гектаров и начаты строительные работы. Строительством предприятия занялось общество с ограниченной ответственностью "Кантекс инвест", имеющее большой опыт в производстве продукции легкой промышленности", - пояснили в пресс-службе.
В конечном итоге в проект вложили 23 миллиона евро. Сейчас на предприятии монтируют современное ткацкое оборудование из Германии, Швейцарии, Турции и Индии.
Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на предприятии, побеседовал с его учредителями.
На предприятии идет отбор персонала открылись курсы по обучению работников. Будущие сотрудники также проходят стажировку в других регионах страны. Всего новое предприятие должно обеспечить рабочими местами 650 человек.