Пряжу мирового стандарта начнут выпускать в Каракалпакстане с 2019 года

Сейчас на предприятии, которое обеспечит работой 650 человек, монтируют современное ткацкое оборудование из Германии, Швейцарии, Турции и Индии.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана во время визита в Каракалпакстан ознакомился с текстильным предприятием "Кантекс инвест" в Канлыкульском районе, сообщает пресс-служба.

Проект по организации в Канлыкульском районе крупного текстильного предприятия с привлечением 10 миллионов евро главе республики представили еще во время предыдущих поездок.

"За минувший период для предприятия был выделен земельной участок на 10 гектаров и начаты строительные работы. Строительством предприятия занялось общество с ограниченной ответственностью "Кантекс инвест", имеющее большой опыт в производстве продукции легкой промышленности", - пояснили в пресс-службе.

В конечном итоге в проект вложили 23 миллиона евро. Сейчас на предприятии монтируют современное ткацкое оборудование из Германии, Швейцарии, Турции и Индии.

Предприятие проектной стоимостью 38,7 миллиона долларов должны запустить в первом квартале следующего года. На первом этапе оно будет производить ежегодно 11 тысяч тонн пряжи, отвечающей мировым стандартам. На следующем этапе будет налажено производство ткани, на последнем этапе, реализация которого намечена на 2021 год, - покраска ткани и пошив готовой одежды. С выходом предприятия на полную мощность планируется экспортировать в год продукцию на более чем 25 миллионов долларов.

Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на предприятии, побеседовал с его учредителями.

Пресс-служба президента Узбекистана Новое производство в Каракалпакстане

На предприятии идет отбор персонала открылись курсы по обучению работников. Будущие сотрудники также проходят стажировку в других регионах страны. Всего новое предприятие должно обеспечить рабочими местами 650 человек.