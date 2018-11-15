Товарооборот с Кыргызстаном растет второй год подряд

Представители внешнеполитических ведомств двух стран в четверг обсудили в Бишкеке динамику отношений двух стран.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном второй год подряд увеличивается в 1,5 раза, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В четверг в Бишкеке прошла встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, они обсудили динамику развития отношений и, в частности, рост торговли.

"На встрече с удовлетворением отмечался поступательный рост двустороннего товарооборота, который в 2017 и 2018 годах увеличивается почти на 50 % ежегодно", - отмечается в сообщении МИД.

Узбекистан и Кыргызстан начали активное развитие отношений после десятилетнего кризиса в 2016 году. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы.

В 2017-м стороны подписали промежуточные договор о государственной границе и впервые в истории описали около 85%.