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Флаги Кыргызстана и Узбекистана

Товарооборот с Кыргызстаном растет второй год подряд

© Правительство Кыргызской республики
Политика
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Представители внешнеполитических ведомств двух стран в четверг обсудили в Бишкеке динамику отношений двух стран.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном второй год подряд увеличивается в 1,5 раза, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В четверг в Бишкеке прошла встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, они обсудили динамику развития отношений и, в частности, рост торговли.

"На встрече с удовлетворением отмечался поступательный рост двустороннего товарооборота, который в 2017 и 2018 годах увеличивается почти на 50 % ежегодно", - отмечается в сообщении МИД.

Узбекистан и Кыргызстан начали активное развитие отношений после десятилетнего кризиса в 2016 году. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы.

В 2017-м стороны подписали промежуточные договор о государственной границе и впервые в истории описали около 85%.

Теги:
министерство, Узбекистан, Кыргызстан



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