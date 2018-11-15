06:20 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Шавкат Мирзиёев посетил поликлинику в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиёев во время визита в Каракалпакстан оказался в поликлинике

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (34)
27510

Главе Узбекистана показали недавно отремонтированное медучреждение, которое ежедневно посещают около 100 человек.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Каракалпакстан посетил семейную поликлинику №23 в сходе граждан "Кунгирот", сообщает пресс-служба главы республики.

Поликлинику, которая обслуживает около 12 тысяч жителей сходов граждан аулов "Кунгирот", "Шуманай", "Кангли" в этом году отремонтировали, установили современную диагностическую и лечебную аппаратуру. Медучреждение ежедневно посещают около 100 человек. 

В составе поликлиники действуют пятиместный стационар и пункт скорой медицинской помощи, женский консультационный кабинет, социальная аптека, фитобар.

"Президент отметил, что работа по укреплению системы охраны здоровья населения будет последовательно продолжена, в частности будут созданы все условия для медицинской помощи женщинам и детям", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что в 2017-2018 годах в рамках инвестиционной программы на 36 объектах здравоохранения Каракалпакстана выполнены строительно-ремонтные работы на более чем 84 миллиарда сумов, они оснащены современным оборудованием общей стоимостью 2,8 миллиона долларов.

Поликлиника №23 в сходе граждан Кунгирот в Каракалпакстане
Пресс-служба президента Узбекистана
Поликлиника №23 в сходе граждан "Кунгирот" в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиёев на недавнем видеоселекторном совещании раскритиковал результаты реформ в сфере здравоохранения. Он заявил, что многие жители отдаленных районов не почувствовали эффекта от преобразований в медицинском обслуживанию. По словам президента, уровень материально-технической базы и обеспеченности квалифицированными кадрами учреждений первичной медико-санитарной помощи и районных больниц очень низкий. Из-за этого пациенты вынуждены нести большие расходы, приезжая лечиться в Ташкент или выезжая за рубеж.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (34)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю спасшуюся от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054